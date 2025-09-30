29 сентября в Вологде завершился Финал четырёх «Кубка имени Давида Яковлевича Берлина». Победу одержали наши баскетболистки «Владимирские львицы». В матче за золото они сражались с

