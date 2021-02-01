Водитель Нивы, который спровоцировал смертельное ДТП на Суздальском проспекте, приговорён к лишению свободы. Фрунзенский райсуд признал виновным 29-летнего мужчину в нарушении ПДД,

Водитель Нивы, который спровоцировал смертельное ДТП на Суздальском проспекте, приговорён к лишению свободы. Фрунзенский райсуд признал виновным 29-летнего мужчину в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как установил суд, в августе 2020 года ночью водитель Нивы ехал по Суздальскому проспекту, решил повернуть налево, но не уступил дорогу мотоциклу. В итоге байкер влетел в борт