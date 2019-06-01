Варшава и Вашингтон близки к тому, чтобы заключить соглашение относительно увеличения военного контингента Соединенных Штатов Америки в Польше минимум на 1 тысячу человек. В настоящее время его численность составляет 4,5 тысячи военнослужащих.

Варшава и Вашингтон близки к тому, чтобы заключить соглашение относительно увеличения военного контингента Соединенных Штатов Америки в Польше минимум на 1 тысячу человек. В настоящее время его численность составляет 4,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники.29 мая министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава рассчитывает на завершение переговоров касательно увеличения военного присутствия Штатов в июне во время визита президента Польши Анджея Дуды в Соединенные Штаты Америки. Как отметил Блащак, вопрос увеличения присутствия войск США уже решен, но переговоры о времени и объеме все еще продолжаются.Стороны могут заключить соглашение в июле, но в случае необходимости сроки могут быть перенесены на сентябрь, передает РИА Новости.Ранее Варшава предложила Вашингтону разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию США, взяв на себя расходы, составляющие порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке вне рамок НАТО. Польский президент предложил назвать базу Fort Trump.В настоящее время в Польше расквартированы порядка 4,5 тысячи военнослужащих ВС США – в составе многонациональной батальонной группы и американской бронетанковой бригады.