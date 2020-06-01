Чемпионат России Зенит продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком по формуле 2+1. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что Семаку отведена ключевая роль в строительстве команды.

Чемпионат России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком по формуле "2+1". Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что Семаку отведена ключевая роль в строительстве команды."У нас не осталось никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем. Главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. Поэтому контракт заключен на два года с возможностью продления на один год. Задачи у клуба — всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов", — приводит слова Александра Медведева официальный сайт "Зенита"."Предложение продолжить контракт — доверие со стороны руководства. Мы смогли договориться очень быстро. Было несколько спорных моментов, но их удалось решить. Из-за ситуации с коронавирусом продление контракта затянулось. Буду продолжать сложную, но интересную работу", — прокомментировал продление контракта Сергей Семак.