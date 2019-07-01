Стражи порядка практикуют игровые формы мероприятий, которые способствуют лучшему запоминанию ПДД.

Инспекторы ОГИБДД региона в период летних каникул встречаются с ребятами, отдыхающими в детских школьных лагерях, чтобы напомнить о соблюдении правил дорожного движения. Сотрудники ОМВД России по Собинскому району реализовали игровой проект «Дорога будущего» среди отрядов летнего пришкольного лагеря школы №1.В ходе мероприятия ребята рисовали город будущего. Каждый из отрядов придумал оригинальные автомобили и дорожные знаки, кто-то совершенно отказался от проезжих частей, нарисовав летающий транспорт. Некоторые из учащихся придумали свои фантастические варианты регулировки движения, после чего подростки поделились с присутствующими Правилами дорожного движения будущего. На смену фантастическим преставлениям пришли наставления от госавтоинспекторов, которые напомнили о важнейших правилах дорожного движения, действующих в реальное время.Ребята отвечали на вопросы о знаках, решали ребусы на тему ПДД, поясняли, как правильно и безопасно управлять велосипедом. Самые активные получили грамоты.Аналогичные мероприятия организуют в школьных лагерях сотрудники ОМВД России по Александровскому району.Викторины, веселые старты, квесты по правилам дорожного движения вызывают интерес у ребят, которые с радостью принимают в них участие и легко запоминают правила дорожной безопасности, обязуясь неукоснительно им следовать.