Для перехвата американского самолета-разведчика в воздух поднимались истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Для перехвата американского самолета-разведчика в воздух поднимались истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.Действия разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря были своевременно обнаружены. Для перехвата самолета RC-135W Rivet Joint ВВС США в воздух поднялись многоцелевые истребители Су-27, после чего американский разведчик взял курс на удаление от госграницы РФ.Нарушения границы допущено не было, с российской стороны соблюдались международные правила использования воздушного пространства.