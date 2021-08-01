В 07.29 1 августа в пожарную охрану сообщили о возгорании жилого дома в деревне Злобино Меленковского района. Вызов был поздним, и на момент приезда сотрудников МЧС дом и хозяйственные

В 07.29 1 августа в пожарную охрану сообщили о возгорании жилого дома в деревне Злобино Меленковского района. Вызов был поздним, и на момент приезда сотрудников МЧС дом и хозяйственные постройки горели полностью – площадь составила 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщают в МЧС. На месте работали четыре сотрудника ведомства и одна единица техники,