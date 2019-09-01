Полицейские сделали акцент на взаимодействии регионального УМВД с представителями общественной наблюдательной комиссии.

На базе Владимирского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы прошел обучающий семинар на тему «Общественный контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания (МПС)». В мероприятии приняли участие действующие члены общественной наблюдательной комиссии, представители силовых ведомств региона, аппарата Уполномоченного по правам человека РФ и Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА.Заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД полковник полиции Сергей Вдовин в своем выступлении сделал акцент на взаимодействии УМВД России по Владимирской области и представителей общественной наблюдательной комиссии.Сергей Вдовин отметил, что представители общественных и правозащитных организаций посещают МПС в соответствии с правилами внутреннего распорядка и при отсутствии ограничивающих факторов. Так, в течение августа были проведены комиссионные обследования ИВС по всему региону.В ходе выступления представителю УМВД был задан ряд вопросов, в том числе, касающийся дозволения на проведение фото и видеосъемки в ИВС. Полицейский дал компетентные пояснения по этой теме и всем прочим.В завершение мероприятия участники отметили его несомненную пользу и обсудили возможность проведения встреч в подобном формате в дальнейшем.