Владимирский архивист и краевед Алексей Арескин рассказал об археологическом обследовании...

Владимирский архивист и краевед Алексей Арескин рассказал об археологическом обследовании Боровецкого вала в Новом городе во Владимире, которое ведётся за Княгининым монастырем по ул. Ильича, 32. Научный руководитель раскопок Олег Владимирович Данилов поделился с полученными на конец сезона 2021 года результатами.На небольшой площади был вскрыт участок оборонительного вала, насыпанного из песка и глины в 12 веке, делится на своей странице в ВКонтакте Алексей Арескин. Обнаружены деревянные городни или подпорные стенки, защищавшие вал от оползания. Они повреждены огнём, возможно, в процессе строительства или немного позже. Пока до материка опуститься не удалось и высоту вала 12 века определить можно лишь приблизительно. Но видно, что вал осыпался и оплывал со временем.В валу были найдены лепная керамика 12 века (кусочки глиняных горшка и посуды), пряслице из-под Киева и кусочек плитки пола с жёлтой поливой. Скорее всего, поливную плитку изготавливали для князя Андрея Боголюбского мастера из юго-западной Руси. Полива ярко-жёлтого цвета, очень красивая. Другие находки относятся к 19 веку: конские удила, кольцо для держания салфетки, гирька для весов и даже надпись на ящике "Свежие огурцы". Также был найден кусочек чёрного шифера с загадочной процарапанной на нем надписью, пока не читаемой.В будущем году раскопки вала будут продолжены. Начальник раскопа считает, что можно выйти на культурный слой или артефакты 9 века.Рядом с раскопом стоит двухэтажный дом с нижним этажом из кирпича и верхним деревянным. Вся эта усадьба, по данным архивных документов, во второй половине 19 века принадлежала мещанину Александру Яковлевичу Философову. Здесь он жил в двухэтажном полукаменном доме с женой Натальей Максимовной и дочерью Варварой. К дому сзади примыкал деревянный двор - крытая постройка. Именно на её месте и ведётся сейчас раскоп. Видно что дом построен на насыпном холме.На рубеже веков усадьба от мещан переходит к дворянам. В 1900 году усадьбу с домом купил служащий почтово-телеграфной конторы, титулярный советник Алексей Владимирович Александровский. Здесь он проживал с женой Павлой Евгеньевной, на которую и был оформлен дом. Возможно, новый владелец снёс ветхий дом Философова и выстроил новый, полукаменный, с кирпичным брандмауэром с правой стороны. Кстати, на кирпичах нижнего этажа чётко видно клеймо ТКЗ - Тарасовский кирпичный завод. Это один из владимирских кирпичных заводов за Юрьевской заставой, принадлежащий купцу Тарасову. По сведениям О. В. Данилова, завод начал выпускать кирпич в 1905 году.Ещё один интересный факт из истории усадьбы связан с 20 веком. В 1923 году дом купил первый директор Владимирского губернского музея Алексей Иванович Иванов. Здесь он жил с семьей до 1931 года, здесь его навещала владимирская интеллигенция.А более древняя история этого места пока скрыта. В конце 18 века здесь находились огороды и существовал спуск в монастырскую Боровецкую слободу, то есть была дорога. Дома вдоль неё стали возводить в 19 веке, когда горожане стали строиться на старых валах... Возможно, новые открытия появятся на раскопках в будущем сезоне.