Количество таких правонарушений выросло на 19,5%.

По информации Владимирской областной прокуратуры, за 9 месяцев 2020 года в регионе почти на 6% выросло количество преступлений. В категории «особо тяжкие» рост составляет 19,5%. Отмечается, что раскрываемость упала на 3,7 % и 8,3% соответственно.В ведомстве отмечают недостатки в организации работы по противодействию дистанционному хищению средств. Речь идёт о мошенниках, которые представляются сотрудниками банков и «разводят» доверчивых владимирцев на крупные суммы денег. По мнению надзорного органа, у правоохранительных органов есть проблемы с привлечением к ответственности таких лиц.Прокуроры также обратили внимание на улучшение координации деятельности правоохранителей по выявлению преступлений при реализации нацпроектов, оборонной промышленности, ЖКХ, землепользования, подделки денежных знаков и вырубки лесов.