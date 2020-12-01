В УФСИН России по Владимирской области состоялся первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС-2020».

В УФСИН России по Владимирской области состоялся первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС-2020».За этот титул боролись 15 сотрудниц подразделений уголовно-исполнительной системы региона. Он включал в себя две составляющие: конкурсные испытания по служебно-боевой подготовке и творческие конкурсы. Девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, комплексных физических упражнениях и в правовой подготовке, сообщила пресс-служба УФСИН по Владимирской области.В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции,творческие конкурсы были представлены в записанных видеороликах, которые просматривало жюри конкурса. В него вошли представители общественного совета при УФСИН, деятели культуры и искусств г.Владимира. Участницам предстояло творчески подойти к рассказу о своей профессии, представлению национального костюма и танцевальному конкурсу. В оригинальном конкурсе "Ночь в музее" девушки должны были предстать в образе музейного экспоната - картины, статуи, предмета быта и оживить его с помощью различных художественных средств.Также проходило интернет-голосование в социальной сети Инстаграм на официальной странице УФСИН России по Владимирской области по представленным фотографиям участниц с краткой информацией о них Набравшая наибольшее количество голосов получила звание «Мисс интернет-голосование». Ей стала старший юристконсульт ИК-3 г.Владимира Ирина Афанасенко.Первой вице-мисс стала старший инспектор коммунально-бытового отдела ИК-7 п.Пакино Екатерина Северова. Звание второй вице-мисс было решено присвоить двум участницам - оператору отдела охраны Тюрьмы-1 г.Покров Елизавете Напыловой и инспектору уголовно-исполнительной инспекции Алине Мельниковой. Отдельным званием "Мисс мастерство" за лучшие показатели в служебной подготовке была удостоена заместитель начальника спецотдела СИЗО-1 г.Владимира Марина Конькова. А член общественного совета при УФСИН, заведующая отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Екатерина Ковалевская вручила специальный приз за яркое воплощение в творческих конкурсах начальнику отряда ИК-1 п.Головино Наталье Пузановой.Победительница Конкурса была определена по наибольшему количеству баллов, набранных в творческих конкурсах и показавшая лучший результат в конкурсных испытаниях по профессиональной, служебной и физической подготовке. Ей стала инспектор отдела кадров и работы с личным составом ФКУ "Отдел по конвоированию УФСИН России по Владимирской области" Екатерина Васильева. Она также будет представлять Владимирскую область во втором этапе Шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС» в Москве.