17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил карантина заплатит житель города Сумы на северо-востоке Украины. Вечером 30 марта мужчина зашел в магазин без медицинской маски на лице. Правосудие свершилось быстро. 1 апреля Заречный райсуд Сумов привлек его к административной ответственности. И постановил, что обвиняемый нарушил статью 44-3 украинского Кодекса об административных нарушениях.

17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил карантина заплатит житель города Сумы на северо-востоке Украины. Вечером 30 марта мужчина зашел в магазин без медицинской маски на лице. Правосудие свершилось быстро. 1 апреля Заречный райсуд Сумов привлек его к административной ответственности. И постановил, что обвиняемый нарушил статью 44-3 украинского Кодекса об административных нарушениях.Штраф, к которому был приговорен нарушитель карантина, эквивалентен почти шестистам долларам. "Интерфакс" напомнил текущий курс гривны – один доллар 28, 24 гривны.Суд посчитал, что сумчанин нарушил один из пунктов решение исполнительного комитета горсовета. По нему запрещено находиться в общественных местах и в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.На Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом. 17 пациентов умерли, а 10 излечились. В России на 1 апреля 2020 года 2777 заболевших. 24 пациента скончались, 190 уже вылечены от коронавируса. При этом большинство российских регионов ввели для граждан ограничительные меры, чтобы снизить заболеваемость. Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Исключение сделано только для служб и предприятий непрерывного цикла. Работают продуктовые магазины и аптека, а также медучреждения и полиция.