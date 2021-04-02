Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.В ходе проведенных в 2020 году проверок в федеральном казенном учреждении ИК-4 УФСИН России по Владимирской области выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.Установлено, что наружная эвакуационная лестница из помещения общежития, в котором проживают осужденные, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным требованиям пожарной безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..По данному факту спецпрокуратурой в отношении учреждения выносилось постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением административного наказания. Кроме того, начальнику колонии прокуратурой внесено представление. В ходе контрольной проверки установлено, что отмеченные в нем нарушения не устранены.Спецпрокурор обратился в суд соответствующим административным исковым заявлением к исправительной колонии, УФСИН России по Владимирской области и ФСИН России.Требования прокурора удовлетворены. Субсидиарная ответственность по финансированию данных работ в случае недостаточности у ФКУ ИК-4 денежных средств, возложена на УФСИН России по Владимирской области и ФСИН России.Фото