Сильные, надежные, бесстрашные, преданные долгу и Отечеству воины. Владимирские «голубые береты» вновь у «Скорбящих ангелов». 2 августа – 91-я годовщина образования Воздушно-десантных

Сильные, надежные, бесстрашные, преданные долгу и Отечеству воины. Владимирские «голубые береты» вновь у «Скорбящих ангелов». 2 августа – 91-я годовщина образования Воздушно-десантных войск. По традиции, в этот день цветы к монументу возложил и спикер ЗакСобрания. Владимир Киселев – сам в прошлом десантник. Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Как говорил наш незабвенный прапорщик, который