Любой гражданин, имеющий доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет, может воспользоваться всеми преимуществами получения необходимых государственных услуг без потери времени и качества...

Любой гражданин, имеющий доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет, может воспользоваться всеми преимуществами получения необходимых государственных услуг без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте госуслуги www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.Преимущества пользования Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru):- экономия времени из-за отсутствия очередей;- экономия денежных средств, так как при оплате госпошлины через личный кабинет предоставляется скидка 30 %.Для обращения за государственной услугой в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг необходимо:1. Войти в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и зайти на портал государственных услуг (для поиска портала можно воспользоваться любой из поисковых систем).2. На главной странице портала государственных услуг перейти по ссылке «Личный кабинет».3. Для регистрации на портале перейти по ссылке «Регистрация», ознакомиться и подтвердить свое согласие с условиями работы Портала, заполнить форму регистрации и задать пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа.4. Получить код активации «Личного кабинета». Сделать это можно тремя способами:- через ФГУП «Почта России». Вам будет доставлено регистрируемое почтовое отправление, содержащее код активации «Личного кабинета» (среднее время доставки составляет около двух недель);- через центры продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком» (список адресов, по которым можно получить код активации, предоставляется в процессе регистрации). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (оригинал) и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ;- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».При возникновении затруднений при регистрации:- следует позвонить на бесплатную консультационную линию портала по телефону 8 (800) 100-10-70; с мобильных телефонов – 115 (при нахождении на территории России – звонок бесплатный), и оператор подробно объяснит и поможет зарегистрироваться.5. Выбрать ведомство, которое предоставляет интересующую услугу (например, МВД России), и вид услуги.6. Подать заявку (заполнить реквизиты заявления с личными данными и «прикрепить» необходимые документы) на предоставление оказываемой услуги, после чего в «Личный кабинет» приходит уведомление об отсылке заявки.7. Затем заявление регистрируется на сервере МВД, в течение одного рабочего дня на обращение в «Личный кабинет» поступает ответ о приеме заявления к рассмотрению либо об отказе в приеме заявления с основаниями отказа предоставления выбранной услуги.8. После исполнения государственной услуги в «Личный кабинет» приходит уведомление о готовности и месте получения справок/документов (результата оказания государственных услуг).На портале государственных и муниципальных услуг ведется учет обращений граждан, связанных с функционированием Единого портала, в том числе предоставлена возможность для заявителей оставить отзыв о качестве предоставления государственной и муниципальной услуги в электронной форме.Информацию о портале вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО юзао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56