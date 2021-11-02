02.11.2021

2021-11-02 15:15:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (41(9787) от 02 ноября 2021 года).

ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

В Ситуационном центре ЦОУ (Центр оперативного управления) Главного управления в режиме видеоконференцсвязи состоялся учебно-методический сбор с руководителями, ответственными за организацию работы с личным составом в подразделениях столичного правоохранительного гарнизона. Читайте на странице 2.



КОГДА МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ

4 ноября наша страна отмечает государственный праздник — День народного единства. Его история восходит своими корнями к событиям, разыгравшимся в начале XVII века. Читайте на странице 2.



ЛИХА БЕДА — АРЕНДА

На территории Юго-Восточного административного округа столицы прошло очередное профилактическое мероприятие «Каршеринг», цель которого — предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны водителей арендованных автомобилей. Дорожные полицейские несли службу в районах Люблино и Выхино-Жулебино. Продолжение на странице 3.



ОТ АВТО ДО СНАРЯДА

Cотрудники ГИБДД Центрального административного округа вместе с оперуполномоченными Линейного управления на станции Москва-Павелецкая провели операцию «Розыск» в промышленной зоне у железнодорожных путей Павелецкого вокзала. Вместе с правоохранителями в рейд отправился корреспондент газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 3.



В АВАНГАРДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Начальник смены 2-го отдела Информационного центра УВД по ЦАО старший лейтенант внутренней службы Виктория ЧЕКУЛАЕВА победила в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший сотрудник информационных центров». Читайте на странице 4.



«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»

Жительница района Очаково-Матвеевское помогла задержать подозреваемого в квартирной краже. О поступке этой женщины газета «Петровка, 38» сообщала в номере 39. Читайте на странице 4.



КОГДА ОТДЕЛ НА ВЫСОТЕ

Самое людное место в УВД по СЗАО — это отдел кадров. Подразделение расположено на первом этаже, изобилием цветов напоминает оранжерею и всегда заполнено посетителями. Среди них легко узнаваемы «новички» — те, кто только решил связать свою судьбу с московской полицией. Продолжение на странице 5.



ИСТОРИЯ ПОД ОХРАНОЙ

Секретарь Общественного совета при столичном полицейском гарнизоне Вадим БРЕЕВ совместно с коллегами из Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культурного наследия города Москвы приняли участие в заседании круглого стола на тему «Сохранение объектов археологического наследия. Противодействие нелегальным копателям». Читайте на странице 5.



КОМАНДА: ПО КОНЯМ!

Что для полицейских — ответственная смена, для нас, журналистов, — практически выходной. Мы проводим день с сотрудниками 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве в парке «Кузьминки-Люблино». Читайте на странице 6.



ДВУХКОЛЁСНАЯ ГВАРДИЯ

Практически в каждом подразделении столичного ГИБДД есть свои мотоциклисты. Мы периодически видим на московских трассах полицейских инспекторов на красиво расцвеченных двухколёсных машинах. Полицейский мотоцикл ни с чем не спутаешь, он значительно отличается от гражданского. Читайте на странице 7.



ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ОПОЗНАНИЕ

Ну, конечно, это чудо! Новая технология позволяет автоматически идентифицировать человека на фото, на видео или вживую. Система распознавания лиц помогает ловить преступников, экономит время и деньги для бизнеса, контролирует исполнение введённых правил, помогает найти пропавших, используется в медицине... Продолжение на странице 8.



ЛАС-ВЕГАС НА УЛИЦЕ ЛЕВАНЕВСКОГО

Звон и мерцание игровых автоматов, высокие ставки и вышколенный крупье. Это картинка не из Лас-Вегаса, а из дома в Лианозово, в котором сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО совместно с уголовным розыском ОМВД России по району Лианозово пресекли деятельность подпольного казино. Подробности читайте на странице 9.



РАЗБОЙНИКИ С БОЛЬШОГО ПЕРЕХОДА

Этот парень им не понравился. Чем именно? Ну, причины, которые казались убедительными ночью возле станции метро, перед следователем ОМВД России по району Кузьминки звучали уже далеко не так веско. Зато веско звучит кое-что другое: ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Читайте на странице 9.



ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ

Число насильственных преступлений в Москве постоянно сокращается. Поэтому обратили на себя внимание произошедшие в течение пары дней в Южном Бутово разбой и грабёж. К счастью, благодаря мастерству сотрудников местного отдела МВД, подозреваемые были задержаны по горячим следам. Читайте на странице 9.



В ВАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД?

Современный мегаполис наполнен гулом проезжающего транспорта, музыкой, голосами и множеством других звуков. Излишний шум вызывает у людей стресс, поэтому каждый житель большого города ценит тишину, которой так недостаёт. Особенно — тишину в собственном доме. Читайте на странице 10.



ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Вот уже почти как два года мир живёт под растущей угрозой от коварного супостата, захватившего все континенты. Имя этого супостата успели выучить все земляне: COVID-19. Пандемия, напасть, эпидемия — как ни назови сложившуюся ситуацию, лучше не станет. Читайте на странице 11.



ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ГОЛКИПЕРА

С 17 по 22 октября в Москве состоялся юбилейный турнир по футболу среди команд ветеранов органов безопасности и правопорядка, посвящённый памяти лучшего вратаря XX века Льва Яшина. В соревнованиях приняли участие девять команд. Читайте на странице 12.



ЛЕГЕНДА «ДИНАМО» ФЁДОР ЧУЛКОВ

Московское «Динамо» было создано инициативной группой из сотрудников Главного политического управления (ГПУ) в составе П.С. Уральцева, М.И. Лаврентьева, Д.Н. Иванова, К.И. Кузьмина, П.В. Недоли-Гончаренко. Читайте на странице 12.



ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ

Довольно изнурительным и нервным выдался для России 1863 год. И прежде всего из-за польского восстания — под вопросом оказалась целостность империи. А значит, трудным год был и для Москвы. И всё на фоне демократических реформ царя-освободителя Александра II. Продолжение на странице 13.



«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» ЛОПУХОВЫХ

Среди ярких профессиональных достижений московских сыщиков — изобличение в 1941 году фальшивомонетчика Николая Лопухова, сообщниками которого оказались его отец и брат. Между прочим, сугубо «семейное дело» — это действительно большая редкость для данного вида преступной деятельности. Читайте на странице 14.



ТО МИНИСТР, ТО СЛЕСАРЬ, ТО ПОЖАРНЫЙ

Сейчас мало кто даже из историков может припомнить, тем более подробно изложить жизнь и необыкновенную судьбу российского государственного деятеля князя Михаила Ивановича Хилкова. А между тем в память о нём есть Хилков переулок в Центральном административном округе Москвы. Подробности читайте на странице 15.



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