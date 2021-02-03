Прокуратура Судогодского района пресекла нарушения законодательства о защите прав потребителей.

ПрокуратураСудогодскогорайона пресекла нарушения законодательства о защите прав потребителей.С участием главного специалиста-экспертаправленияРоспотребнадзорапо Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине «Пятерочка» ООО «Копейка-Москва», расположенномСудогде на улицеХимиков,и в магазине «Магнит» АО «ТандернаулицеКоммунистической, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Проверкой установлено, что«Пятерочк» на реализации находились продукты питания с истекшим сроком годности.Также нарушения технических регламентов в части наличия обязательной маркировки реализуемого товара выявлены в магазине «Магнит»В этой связив отношении руководителейООО «Копейка-Москва» иАО «Тандервозбуждены производства по делам оарушении продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукциио результатамихрассмотрения назначен штраф в размере 10тыс.рублей