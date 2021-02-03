Прокуратура Судогодского района пресекла нарушения законодательства о защите прав потребителей.
Прокуратура
Судогодского
района пресекла нарушения законодательства о защите прав потребителей.
С участием главного специалиста-эксперта
у
правления
Роспотребнадзора
по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине «Пятерочка» ООО «Копейка-Москва», расположенном
в
Судогд
е на улице
Химиков,
и в магазине «Магнит» АО «
Тандер
»
на
ул
ице
Коммунистическ
ой, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Проверкой у
становлено, что
в
«Пятерочк
е
» на реализации находились продукты питания с истекшим сроком годности.
Также нарушения технических регламентов в части наличия обязательной маркировки реализуемого товара выявлены в магазине «Магнит»
.
В этой связи
в отношении руководителей
ООО «Копейка-Москва» и
АО «
Тандер
»
возбуждены производства по делам о
н
арушении продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукции
.
П
о результатам
их
рассмотрения назначен штраф в размере 10
тыс.
рублей
.