Резкий подъем воды в Ярославской области в феврале и в начале мая этого года произошел из-за несогласованности действий ведомств, которые регулируют работу сооружений Рыбинского гидроузла.

Резкий подъем воды в Ярославской области в феврале и в начале мая этого года произошел из-за несогласованности действий ведомств, которые регулируют работу сооружений Рыбинского гидроузла.Паводковую обстановку в пределах Волжско-Камского каскада обсуждали на совещании Правительственной комиссии в МЧС. В целом, представители Росгидромета, Росводресурсов, РусГидро и некоторых российских регионов сошлись во мнении, что нештатные ситуаций этим летом не предвидятся. Однако, Евгений Зиничев подчеркнул, что ситуация может измениться."Вопрос на самом деле очень важный, потому что Волга — основная водная артерия европейской части России. Здесь пересекаются интересы нескольких ведомств: Минэнерго, Минприроды, Минтранса, Минсельхоза. Поэтому мы должны иметь алгоритм действий не только на случай паводка или половодья, но и в случае ухудшения ситуации, связанной с засухой", — цитирует главу МЧС телеканал "Россия 24".