Росгидрометцентр передаёт, что в ближайшее время во Владимире может начаться ураган. По территории Владимирской области пройдёт холодный фронт. Об этом коллегам из ТАСС начальник ..

Росгидрометцентр передаёт, что в ближайшее время во Владимире может начаться ураган. По территории Владимирской области пройдёт холодный фронт. Об этом коллегам из ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.По словам Варакина, обострения прогнозируются в Нижегородской или Владимирской областях.Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа стихия бушевала в Киржачском районе. Она сносила крыши домов, оборвала ЛЭП, повалила деревья, повредила автомобили. Сейчас энергетики з населённых пунктов.