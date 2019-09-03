Ко Дню знаний социальная сеть Одноклассники обновила сервис сообщений. 1 и 2 сентября фон всех чатов изменился на тетрадную линейку, а пользователи получили новые стикеры и открытки с распространенными школьными фразами: Стирай, садись, два, Звонок для учителя и другими.

Ко Дню знаний социальная сеть Одноклассники обновила сервис сообщений. 1 и 2 сентября фон всех чатов изменился на тетрадную линейку, а пользователи получили новые стикеры и открытки с распространенными школьными фразами: "Стирай, садись, два", "Звонок для учителя" и другими.К 1 сентября в ОК появились два набора стикеров. Стикерпак "Учитель". напомнит пользователям самые знаменитые фразы учителей: "А голову ты дома не забыл", "Выйди и зайди нормально", "Лес рук", которые помогут вспомнить школьные годы и поделиться эмоциями с друзьями и близкими. Второй стикерпак, который появился в ОК ко Дню знаний, называется "Школьная пора". Его героями стали милые первоклашки, которые выражают свои эмоции по самым разным поводам.Чтобы полностью погрузить пользователей в школьную атмосферу, команда ОК брендировала фон сообщений и выпустила специальные поздравительные открытки. 1 и 2 сентября все чаты в Одноклассниках выглядят как знакомая всем с детства школьная тетрадка в тонкую синюю линию. Анимированные открытки ко Дню знаний не только помогут поздравить пользователей с главным школьным праздником, но и напомнить им годы за партой. Школьная доска с надписями, такими как "Дай списать" или "Оценку мне на двоих ставить?", сменяются забавными животными: пушистым котом или мопсом. Найти их можно на витрине открыток по слову "1 сентября".Одноклассники каждый год запускают специальные проекты в День знаний. В 2018 в социальной сети с 1 по 3 сентября проходил флешмоб. Пользователи ОК публиковали фотографии и снимали видео в приложении OK Live со школьных линеек с хэштегом #сновавшколу. В 2017 году ОК с помощью платформы приложений создала тест для пользователей соцсети: каждый мог проверить себя на знание школьной программы. В тесте использовались вопросы по самым разным дисциплинам. Свои знания проверили почти 200 тысяч пользователей.