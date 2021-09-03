27-летний стажер компании, оказывающей услуги гражданам в получении кредитов, пообещал клиенту помощь в получении еще одного дополнительного кредита...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 27-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.
Полицейскими установлено, что 27-летний стажер компании, оказывающей услуги гражданам в получении кредитов, пообещал клиенту помощь в получении еще одного дополнительного кредита. Займ был одобрен и из полученных потерпевшим денежных средств, злоумышленник забрал себе более 1 миллиона рублей, якобы за положительное решение в выдаче кредита. Денежными средствами он распорядился по своему умотрению.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего подозреваемого в Московской области.
Следователем ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93