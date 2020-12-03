В ходе профилактических рейдов гражданам вручают листовки с полезной информацией и напоминают, как защитить свои сбережения от злоумышленников.

Во Владимирской области мероприятия, направленные на противодействие мошенничествам, поддерживают члены общественных советов. Накануне в Гороховецком районе состоялся совместный профилактический рейд участковых уполномоченных полиции и общественников.Участники мероприятия прошли по самым оживленным улицам районного центра, провели беседы с гражданами, напомнив о важности сохранять бдительность, а также вручили памятки с полезной информацией о самых распространённых способах мошенничества и методах защиты от них. Информацию разместили и в отделениях связи, которые часто посещают граждане пожилого возраста. В разговоре с работниками учреждений общественники отметили, что важно обращать внимание граждан на информацию, которая поможет защитить сбережения от злоумышленников.Такие же памятки полицейские и общественники разместили на информационных стендах у жилых домов.Практика участия членов Общественного совета в профилактической работе участковых уполномоченных с населением будет продолжена.