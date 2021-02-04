Сегодня у здания администрации Владимирской области прошла протестная акция. Её участники напомнили губернатору Владимиру Сипягину об одном из его предвыборных лозунгов - "выжигать коррупцию калёным железом". По мнению молодых активистов, обещание главы региона так и осталось невыполненным.

Сегодняу здания администрации Владимирской области прошла протестная акция. Её участники напомнили губернатору Владимиру Сипягину об одном из его предвыборных лозунгов - "выжигать коррупцию калёным железом". По мнению молодых активистов, обещание главы региона так и осталось невыполненным.Никита Беженарь, активист:- Мы считаем, что тот условный лимит коррупционных дел наш губернатор уже превысил. Достаточно много было уголовных дел, административных дел,непонятных каких-то друзей , соратников, которых он ставит на должность, защищаетот различных нападок, а потом выясняется , что они были коррупционерами и проходят по уголовным делам.Активистыпринесли к Белому Домудеревянные чурбаки, на которые повесилитаблички, указывающие накоррупционные скандалы, связанныесотрудниками администрации региона.Губернатору припомнили поставкупросроченных аппаратов ИВЛ,арестыруководителей«Владимиртеплогаза» и медицинскогоинформационно-аналитического центра. Для того проиллюстрировать неэффективность борьбы с коррупцией в исполнении Владимира Сипягина,активистыприготовили декоративные стеклянные сабли , которые намеревалисьразбитьо чурбаки.Нов дело вмешалась полиция, сотрудники которой не далидовести перфоманс до концаи заставилиучастников акцииубрать реквизит. Защитить губернатора прибыл его однопартиец, самый молодой депутатГосдумыВасилий Власов, но всё закончилось мирно.Василий Власов, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР):- Спасибо большое ребятам за креативность и спасибо сотрудникам полиции. Они максимально корректно поговорили с ребятами. и я поговорил с ребятами, но к сожалению, руководителя , одного из двух увели, а второго я , видно , не смог точную позицию высказать и понять.