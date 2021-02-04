Сегодня у здания администрации Владимирской области прошла протестная акция. Её участники напомнили губернатору Владимиру Сипягину об одном из его предвыборных лозунгов - "выжигать коррупцию калёным железом". По мнению молодых активистов, обещание главы региона так и осталось невыполненным.
Сегодня
у здания администрации Владимирской области прошла протестная акция. Её участники напомнили губернатору Владимиру Сипягину об одном из его предвыборных лозунгов - "выжигать коррупцию калёным железом". По мнению молодых активистов, обещание главы региона так и осталось невыполненным.
Никита Беженарь, активист:
- Мы считаем, что тот условный лимит коррупционных дел наш губернатор уже превысил. Достаточно много было уголовных дел, административных дел,
непонятных каких-то друзей , соратников, которых он ставит на должность, защищает
от различных нападок, а потом выясняется , что они были коррупционерами и проходят по уголовным делам.
Активисты
принесли к Белому Дому
деревянные чурбаки, на которые повесили
таблички, указывающие на
коррупционные скандалы, связанные
с
сотрудниками администрации региона.
Губернатору припомнили поставку
просроченных аппаратов ИВЛ,
аресты
руководителей
«Владимиртеплогаза» и медицинского
информационно-аналитического центра. Для того проиллюстрировать неэффективность борьбы с коррупцией в исполнении Владимира Сипягина,
активисты
приготовили декоративные стеклянные сабли , которые намеревались
разбить
о чурбаки.
Но
в дело вмешалась полиция, сотрудники которой не дали
довести перфоманс до конца
и заставили
участников акции
убрать реквизит. Защитить губернатора прибыл его однопартиец, самый молодой депутат
Госдумы
Василий Власов, но всё закончилось мирно.
Василий Власов, депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР):
- Спасибо большое ребятам за креативность и спасибо сотрудникам полиции. Они максимально корректно поговорили с ребятами. и я поговорил с ребятами, но к сожалению, руководителя , одного из двух увели, а второго я , видно , не смог точную позицию высказать и понять.