Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники отобрали у потерпевшего банковскую карту и мобильный телефон...

«Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции через службу «102» обратился мужчина. Он сообщил, что на улице к нему подошли двое неизвестных мужчин. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники отобрали у потерпевшего банковскую карту и мобильный телефон. Продолжая незаметно для окружающих угрожать заявителю, они вместе с ним направились в магазин, где совершили покупки, расплатившись его банковской картой, после чего скрылись. Сумма ущерба составила 7000 рублей.На улице Маршала Савицкого по горячим следам полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 29-летнеий приезжие. Мобильный телефон и банковская карта изъяты и возвращены владельцу.Следственным отделом ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56