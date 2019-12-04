Им станет бывший главврач больницы в Обнинске

Бывший главврач Клинической больницы №8 города Обнинска Калужской области Игорь Бондаренко заменит взятую под стражу Любовь Быкову на посту главврача ОКБ во Владимире. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Владимирской области сообщают «Владимирские новости».Бондаренко долгое время оставался военным врачом, до тех пор, пока в 2009 году не ушёл из вооружённых сил в гражданское здравоохранение. На предыдущем месте работы нового главврача ОКБ характеризуют не лучшим образом. По информации справочно-новостного портала Obninsk.name, за год он успел разорвать отношения со всеми арендаторами и добился массового увольнения сотрудников.Напомним, бывший главврач областной больницы Любовь Быкова на время расследования, заведённых в её отношении. Быкова обвиняется в растрате бюджетных средств и взятке.