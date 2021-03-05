С 1 марта внесены изменения в процедуру проведения технического осмотра автобусов.

С 1 марта внесены изменения в процедуру проведения технического осмотра автобусов. Сообщили в региональном УМВД.Нововведения коснулись требований к фотофиксации транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование с указанием координает его местонахождения, а также наделения сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по контролю за работой операторов технического осмотра и участию в процессе проверки технического состояния автобусов.Проведение техосмотра автобусов осуществляется не ранее, чем через 5 рабочих дней со дня поступления к оператору технического осмотра заявки от собственника или его представителя.Периодичность проведения техосмотра автобусов, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет - один раз в год, свыше 5 лет - каждые 6 месяцев.Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 275 установлено, что диагностические карты, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г., содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности продлеваются на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 г.Напомним, что пассажиры не перестают жаловаться на состояние владимирских автобусов. Некоторые из них превратились в . В один из февральских дней люди были . Кроме того,в пассажирском транспорте несколько раз происходили . Прокуратура подключилась к проблеме и общественного транспорта во Владимире.