В Карабаново в одной из квартир пятиэтажки 4 мая произошел пожар. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По приезде они обнаружили сильное задымление в

В Карабаново в одной из квартир пятиэтажки 4 мая произошел пожар. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По приезде они обнаружили сильное задымление в подъезде. Проникнув в квартиру, пожарные обнаружили горение на 6 кв.м. и ликвидировали его. 15 человек были эвакуированы. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В ликвидации пожара участвовали 5 единиц техники,