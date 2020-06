Двоих полицейских из американского города Баффало отстранили от работы после того, как один из них толкнул протестующего и тот ударился головой об асфальт, а второй не дал оказать ему помощь. Инцидент попал на видео.

Двоих полицейских из американского города Баффало отстранили от работы после того, как один из них толкнул протестующего и тот ударился головой об асфальт, а второй не дал оказать ему помощь, сообщает The Washington Post. Инцидент попал на видео.Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET— WBFO (@WBFO) June 5, 2020Местом действия стала площадь Ниагары, с которой днем 4 июня стражи порядка выгоняли протестующих против произвола полиции. Один из манифестантов, 75-летний мужчина, попытался объясниться с правоохранителями: пошел им навстречу, указывая на то, что они используют дубинки против невооруженных людей. Донести свою мысль он не успел — полицейские оттолкнули "парламентера". Он не устоял на ногах, упал на асфальт и сильно ударился головой. На кадрах видно, что у пострадавшего пошла кровь.Один из правоохранителей попытался оказать ему первую помощь, но ему не дали коллеги. Позже мужчину госпитализировали в тяжелом, но стабильном состоянии.Через несколько часов после инцидента двоих полицейских отстранили от работы/ Губернатор штата Нью-Йорк назвал такое применение силы неоправданным и позорным.