На заседании коллегии были подведены итоги оперативно-служебной деятельности столичной полиции в первом полугодии 2019 года.

Сегодня первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой принял участие в расширенном заседании коллегии Главного управления МВД России по городу Москве, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности столичной полиции в первом полугодии 2019 года.На мероприятии присутствовали руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Регнацкий, представители органов государственной власти и общественности.Открывая заседание, начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов отметил положительную динамику по раскрытию преступлений. Благодаря планомерной и грамотно выстроенной работе удалось снизить уровень преступности, не допустить осложнения криминогенной обстановки.Так, с помощью системы «Безопасный город» раскрыто свыше 2 тысяч преступлений. В целом их количество сократилось на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Александр Горовой подчеркнул, что сотрудниками полиции Москвы в первом полугодии 2019 года выполнен значительный объем работы: «Оперативная обстановка в столице Российской Федерации остается стабильной, Главное управление успешно выполняет поставленные задачи». Первый заместитель Министра также обозначил приоритетные направления деятельности на предстоящий период.Справочно:С января по июнь текущего года в Москве прошло около 18 тысяч массовых мероприятий. Наиболее значимыми событиями стали празднование Нового года и Рождества, День России, Всероссийская акция «Бессмертный полк». В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 46 миллионов человек.За отчетный период число грабежей снизилось на 4,9%, а количество разбоев составило 342, что на 20 меньше, чем в прошлом году. Раскрыто более 3,5 тысяч преступлений, совершенных ОПГ, в том числе этническими. Сотрудниками полиции пресечена деятельность более 900 лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ. Выявлено 8,4 тысяч экономических преступлений, из них в крупном и особо крупном размере – более 3 тысяч. Сумма возмещенного ущерба превысила 14,5 миллиарда рублей.На учет в Москве поставлено 1,8 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Выявлено более 53 тысяч нарушений миграционного законодательства. По решению судов 13,5 тысяч иностранцев депортированы.В столице произошло 4023 аварии, что почти на 2,7% меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. На треть сократилось количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли более 11 миллионов административных правонарушений и 2 тысяч преступлений.