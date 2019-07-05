В одном из многоквартирных домов Новосибирска работники коммунальных служб не могут устранить дефект на трубопроводе из-за припаркованной машины.

Водителя автомобиля найти не могут, в результате жители пятиэтажки на улице Дуси Ковальчук уже несколько дней остаются без горячей воды.Рядом с автомобилем невозможно работать сваркой. Кроме того, грунт может обвалиться вместе с машиной. В результате рабочие закопали место дефекта, чтобы автомобиль уцелел, пишет "Новосибирск Онлайн".Из-за машины к месту работ не может подъехать и спецтехника. Но водителя внедорожника все эти проблемы, похоже, не волнуют.