Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде на фоне распространения коронавируса COVID-19 носит защитную маску из золота, которую заказал почти за 4000 долларов. По словам индийца, золото он любит в принципе, так что решил в дополнение к цепям и кольцам из этого металла носить и золотую маску.

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде на фоне распространения коронавируса COVID-19 носит защитную маску из золота, которую заказал почти за 4000 долларов. По словам индийца, золото он любит в принципе, так что решил в дополнение к цепям и кольцам из этого металла носить и золотую маску.Идея, по словам Кураде, пришла к нему, когда он увидел человека в маске из серебра. Изготовить такую маску он попросил местного ювелира. Изделие весит почти 2,5 килограмма и стоило модному индийцу в 289 тысяч рупий (примерно 3870 долларов).Маска имеет небольшие отверстия для дыхания, рассказал он РИА Новости. В ее эффективности он не уверен и, выходя на улицу, прилежно соблюдает социальную дистанцию.Маска, которую Шанкар Кураде носит на самых обычных резинках, неизменно привлекает к индийцу внимание местных жителей и СМИ, хотя, по его словам, об увлечении его семьи золотом хорошо известно окружающим.