Россия считает работу американцев в биолаборатории имени Ричарда Лугара на территории Грузии нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Россия считает работу американцев в биолаборатории имени Ричарда Лугара на территории Грузии нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Как сказано в субботнем комментарии МИД России, Москву беспокоит военно-биологическая активность Минобороны США вблизи границы РФ.В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что США и Грузия не предоставляют в рамках КБТО никакой информации об исследованиях, проводимых в Исследовательском центре общественного здравоохранения им. Лугара.В России считают "очевидным лукавством" заверения Грузии в том, что американские военные ученые сфокусированы на охране здоровья населения Грузии."Не нужно быть специалистом в данной сфере, чтобы понять, что содействие Грузии в области здравоохранения не требует участия американских военных", — заявили в МИД.К тому же, опасения России усиливает информация о сборе военными подразделениями биоматериала и мониторинге эпидемиологической ситуации в Грузии.Российские дипломаты отметили, что в США зарегистрированы патенты на беспилотник, способный распространять насекомых, зараженных опасными болезнями вроде чумы, устойчивой ко всем видам существующих антибиотиков."Очевидно, что данные свидетельства на изобретения появились не на пустом месте, а стали результатом целенаправленных исследований и экспериментов", — прокомментировали в МИД.Россия считает, что США и Грузия обязаны приложить усилия для исправления ситуации с нарушением условий КБТО. Первым шагом, по мнению Москвы, могло бы стать посещение исследовательского центра имени Лугара российскими экспертами при предоставлении гарантий доступа во все лаборатории.