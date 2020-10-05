Он создан на базе Владимирского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Сегодня состоится торжественное открытие первого в регионе центра цифрового образования детей «IT-куб». Он создан на базе Владимирского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».«IT-куб» – это инфраструктурная площадка для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга.Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников.На выбор учащихся – шесть направлений: «Разработка VR/AR-приложений», «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Основы программирования на Java», «Цифровая гигиена и работа с большими данными» и «Программирование роботов».