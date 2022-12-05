Наследие... под ковш. Суздальский суд рассмотрит дело о повреждении памятника археологии в городе с...

Наследие... под ковш. Суздальский суд рассмотрит дело о повреждении памятника археологии в городе с тысячелетней историей.Речь идёт об участке, который входит в границу Кремлёвского вала и рва Суздаля. Нарушение закона во время профилактического рейда зафиксировали сотрудники Инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области. В "неуважении" к истории обвиняется 51-летний житель Ивановской области, который лично руководил работами на участке. С марта 21-го по июнь 22-го, как отмечают в региональном Управлении Следственного комитета, он давал указания нанятому машинисту подрезать грунт.Ущерб оценили в 1 миллион 300 тысяч рублей. Вину ивановец признал, ущерб возместил в полном объёме.Андрей Семенков, юрист Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Был обнаружен факт неправомерных действий на земельном участке, который вы видите за моей спиной. Гражданин произвёл строительство. Затронул в ходе него объект археологии - культурный слой.Наталья Нестерова, консультант Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Такие случаи нередки. И были прецеденты не только в Суздале. И в городе Владимире, и в Муроме были такие случаи, когда мы привлекали людей к ответственности после проведения глобальных земляных работ. Когда мы приходили уже на котлованы и культурный слой был уничтожен. В 2010-ом году на Красной площади, 10, был такой прецедент. Во Владимире рядом с Золотыми воротами и водонапорной башней был тоже такой случай.Какое наказание грозит за повреждение «особо ценного участка»? О чем могла бы рассказать земля вблизи Кремлевского вала? И как комментироут резонансное дело сторона ответчика? Об этом — в репортаже Марии Платанюк в итоговом выпуске региональных «Вестей» в 21.05.