Всё это об известном мстёрском художнике Владимире Молодкине. На открытии выставки «Родной земли мотивы» в Мстерском художественном музее Владимиру Николаевичу присвоили звание Народного

Всё это об известном мстёрском художнике Владимире Молодкине. На открытии выставки «Родной земли мотивы» в Мстерском художественном музее Владимиру Николаевичу присвоили звание Народного художника РФ по указу Президента. В знак признания его безусловных заслуг как талантливого творца, наставника, бережного хранителя и продолжателя традиций мстерской лаковой миниатюры. Владимир Молодкин, народный художник Российской Федерации «Почему вы стали