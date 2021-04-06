ДТП произошло накануне в 16.10 на улице Куликова.

Женщина 1986 года рождения и шестилетняя девочка-пассажир получили травмы в автоаварии. По данным портала , ДТП произошло накануне в 16.10 на улице Куликова. Водитель ВАЗ-21070 выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в "КИА РИО". Иномарку от удара вынесло на металлическое ограждение. В аварии пострадала водитель "КИА" и ребенок. Обе получили ушибы.