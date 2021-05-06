Родственники солдата пока не найдены.

Еще один солдат вернулся с фронта. На КПП "Троебортное" на российско-украинской границе прошла передача останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.Среди них - красноармеец Иван Филиппович Майоров, 1922 года рождения, уроженец деревни Большое Барово, Юрьев-Польского района. Иван Филиппович числился пропавшим без вести с конца 1941 года. Останки были обнаружены в ходе Всеукраинской поисковой экспедиции в прошлом году в Барвенковском районе Харьковской области. Захоронение бойца планируется провести в мае 2021 года на его малой родине - в селе Небылое Юрьев-Польского района. Родственники солдата пока не найдены.