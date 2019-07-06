Губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсом объявлен режим чрезвычайного положения в округе Сан-Бернардино. Режим ЧП веден после второго, более мощного толчка, последовавшего за землетрясением магнитудой 6,4 в четверг. Сейсмологи не исключают повторения подземных толчков магнитудой 7 или выше.

Губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсом объявлен режим чрезвычайного положения в округе Сан-Бернардино. Режим ЧП веден после второго, более мощного толчка, последовавшего за землетрясением магнитудой 6,4 в четверг. Сейсмологи не исключают повторения подземных толчков магнитудой 7 или выше, сообщает CNN.Утром в субботу землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе города Риджкрест на юге штата Калифорния. Несколько человек получили ранения, около 200 тысяч жителей остались без электричества (всего в Сан-Бернардино проживают свыше двух миллионов человек). Утечки газа вызвали пожары на всей территории округа, жители сообщили и о прорыве водопровода.По данным пожарной службы округа после землетрясения некоторые дома сместились, на их фундаментах и в несущих стенах появились трещины.Президент США Дональд Трамп извещен о стихийном бедствии.