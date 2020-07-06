06.07.2020

2020-07-06 19:10:04

Во Владимире ЕГЭ по русскому языку сдали без масок

Сегодня утром выпускники школ написали один из самых главных госэкзаменов для поступления в ВУЗы - по русскому языку.

С собой только ручка, паспорт и ... защитная маска. Вот необходимый набор выпускника в 2020 году. Уже на входе, каждый сдающий госэкзамен обязан пройти бесконтактную термометрию. В случае, если прибор покажет повышенную температуру и при наличии симптомов заболевания, сдачу ЕГЭ придётся перенести на резервный день.

Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:

- 440 аудиторий в этом процессе принимают участие и 57 пунктов проведения экзаменов по всей Владимирской области. В настоящий момент пока нет никаких чрезвычайных ситуаций и пока информация не пришла по детям, у которых возможно есть температура. Предыдущие экзамены - уже были такие случаи.))

ЕГЭ лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пойти. Будьте уверены - каждому, кто учился в школе по силам сдать ЕГЭ.

Шанса списать или попросить помощи у соседа теперь практически нет. Из-за коронавирусной угрозы, вчерашние школьники сидят друг от друга еще дальше, чем обычно.

Марина Яшкина, руководитель пункта проведения экзамена №22:

- Мы подготовили специальным образом аудитории. В аудиториях сегодня не более 10 человек, все парты поставлены таким образом, что они создают расстояние не менее 1.5 метров между ребятами.

Несмотря на то, что времени на подготовку к ЕГЭ в этом году было больше, готовиться в самоизоляции для многих оказалось сложнее. Максим Еремеев, ученик девятой школы Владимира, говорит, что предпочёл бы личное общение с учителем, а не дистанционное.

Максим Еремеев, ученик школы №9 г. Владимира:

- Довольно сложно готовиться, потому что не хватает учителя, он не подскажет, к нему не обратишься за помощью. Естественно, у нас были дистанционные курсы, учителя скидывали материал, всё это повторялось, проходилось. Но всё равно без учебной практики будет довольно сложно на экзамене.))

Три с половиной часа наедине с вопросами. И на это время снять маски все-таки можно - классы предварительно продезинфицировали.

Елена Курицына, директор лингвистической гимназии №23 г. Владимира:

- Для проведения ЕГЭ централизовано всем школам поставлено 8 вот таких обеззараживающих ламп. Поэтому сейчас в 8 аудиториях дети находятся, им можно находиться без маски, потому что вобщем-то там территория вся обеззаражена.))

Почти 6 тысяч экзаменуемых и 55 пунктов сдачи экзаменов во всей Владимирской области. Русский язык - один из самых массовых госэкзаменов. И поэтому сдают его два дня. Результаты будут известны 20 июля. А следующая на очереди -математика. ЕГЭ по этой дисциплине пройдёт уже 10 июля.



Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.