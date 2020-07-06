06.07.2020

2020-07-06 12:55:03

Жители Владимира предлагают помощь в восстановлении театра драмы

Указом губернатора учреждения культуры смогут приступить к проведению репетиций. Но при условии соблюдения требования Роспоребнадзора. Артистам же владимирского драматического театра предстоит найти временный дом. Здание владимирской драмы сильно пострадало в огне. Но жители Владимира не собираются смотреть со стороны, как будет восстанавливаться театр. Уже сегодня они предлагают свою помощь.

Черная страница в истории Владимирского академического театра. Здание полыхало несколько часов. Пожарные отстояли здание, но выгорело более 500 квадратных метров. Пострадали оборудование, зал, фойе. Актеры и сотрудники театра во время пожара не знали, как помочь, по сути, родному дому.

Юрий Круценко актер: «Спасибо большое от имени всего коллектива за слова поддержки, которые выражают нам зрители, владимирцы, которые остались не безучастными здесь во время пожара!и ничего не мог ничего сделать. Просто плакал. Стоял и плакал».

Анна Зайцева, актриса: «Это наш дом второй. Вот горит твой дом и ты ничего не можешь сделать».

Но горевать вечно нельзя. Сейчас самое время оказать поддержку. Наш коллега, журналист Николай Лившиц организовал группу «ВКонтакте» «Театр возрождается». В ней уже около трехсот подписчиков. Сейчас люди ждут, когда завершатся следственные действия.

Николай Лившиц, организатор группы "Театр возрождается": «Когда можно будет определить объем работы, которые необходимы и соответственно количество участников, потому что массовые акции проводить нельзя и я так думаю, что будут не единовременные акции, а составим графики. С тем, чтобы определить количество людей 5-10 человек в какие дни работали. Судя по всему желающих много».

Общероссийский фронт также готов протянуть руку. Собираются приехать добровольцы даже из Москвы.

Виктория Дерипаско, член ОНФ: «Нас поддержал Центральный штаб ОНФ и как только позволят обстоятельства зайти в здание и оказать помощь, мы вместе с ребятами, с молодыми волонтерами с представителями «Молодежки ОНФ» окажем помощь нашему театру. Потому что это место, которые любят наши владимирцы и душой, и сердцем».

В театре не ожидали такой единодушной поддержки от своих поклонников. Благодарны всем и за теплые слова, и за готовность прийти на помощь, а главное, за ощущение, что не остались с бедой один на один.

Ольга Гунина, координатор фестивальных и гастрольных программ, волонтёр: «Нам необходима ваша помощь как физическая, так и финансовая. Физическая, чтобы расчистить театр, вымыть, и подготовить к восстановительным работам, а финансовая, чтобы эти работы успешно провести и как можно быстрее встретиться в театре. Мы очень рады вашему отзывчивому сердцу, вашей теплой душе».

Для помощи Владимирскому академическому открыт счет. Он опубликован в группе «ВКонтакте» "Театр возрождается". В том, что снова театр поднимет занавес, сомневаться уже не приходится.

Вера Куликова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»