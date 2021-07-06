Сотрудники МЧС сегодня провели пожарно-тактические занятия у Дмитриевского собора.

Сотрудники МЧС сегодня провели пожарно-тактические занятия у Дмитриевского собора.По легенде, в закрытом здании храма произошло возгорание. Спасатели должны были обнаружить условный очаг и приготовиться к его ликвидации. Группа профилактики пожарно-спасательной части №2 занимается охраной архитектурных памятников Владимиро-Суздальского музея заповедника- они проводят тренировки на объектах и обучающие занятия с сотрудниками музея.Артем Липатов, начальник караула пожарно-спасательной части №2:- Была развернута рабочая линия с подачей столом Б звеном ВДЗС на поиск очага, очаг этот был найден - условно локализован и ликвидирован. Проведено обследование здание на наличие пострадавших. Вследствие этого всего мы изучаем характеристики объекта, знакомимся с объектом, чтобы в случае серьезного боевого выезда на это здание мы понимали, куда мы выезжаем.