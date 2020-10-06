Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Пожарные не допустили распространения огня на жилой дом в посёлке Головино Судогодского района. По информации пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании лоджии в доме №7 по улице Сосновой поступило в 12.24.Первыми на место пожара прибыла ведомственная пожарная команда головинской колонии, которая дислоцируется в поселке. Также оперативно прибыли подразделения МЧС России. Совместными силами пожар был ликвидирован на площади 14 кв.м. Погибших и пострадавших нет.В результате пожара пострадала лоджия, внутренняя отделка квартиры и чердак. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.