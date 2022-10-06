Женщина через суд попыталась взыскать с соседей ущерб из-за обвалившейся штукатурки. Жительница Владимира сообщила, что в прошлом году соседи залили одну из комнат её квартиры. Именно в ней потом упала штукатурка, повредив телевизор и ковёр.

Женщина через суд попыталась взыскать с соседей ущерб из-за обвалившейся штукатурки. Жительница Владимира сообщила, что в прошлом году соседи залили одну из комнат её квартиры. Именно в ней потом упала штукатурка, повредив телевизор и ковёр.Заявительница требовала 60232 рубля за восстановление потолка, 5500 рублей за сломанный телевизор и 2000 рублей за чистку ковра, - сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.Для установления причин обрушения провели строительно-техническую экспертизу. Она показала, что штукатурка отвалилась из-за физического износа. Кроме того, установлено, что большая часть воды при проливе образуется в другой части комнаты. Суд учёл заключения эксперта, а также другие материалы дела и в иске отказал.