Снег будет идти весь день.

Снег будет идти весь день.Синоптики прогнозируют колебания температуры воздуха. Утром - минус 8, около полудня - потепление до минус 6. А к 21 часу вновь похолодает до минус 7.Больше всего снега выпадет с 9 до 15 часов. Потом снегопад начнет стихать.Ветер слабый - 2 метра в секунду, с порывами до 4.На дорогах снег и лед.Атмосферное давление слегка повышенное - 754 мм ртутного столба.