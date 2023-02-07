За последние сутки во Владимирской области произошло 2 пожара. В одном из них пострадал человек. 6 февраля в Лакинске загорелась баня. По данным МЧС, сообщение о возгорании дома на улице Мира

За последние сутки во Владимирской области произошло 2 пожара. В одном из них пострадал человек. 6 февраля в Лакинске загорелась баня. По данным МЧС, сообщение о возгорании дома на улице Мира поступило почти в 10 часов вечера. На вызов оперативно выехали 15 огнеборцев на 5 спецмашинах. Но спасти строение им не удалось. Из-за позднего звонка