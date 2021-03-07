Как с помощью декоративной штукатурки добавить красоты в ваш сад и домашний интерьер?

Идеи на тему Арт- Бетона. Как с помощью декоративной штукатурки добавить красоты в ваш сад и домашний интерьер? Идем в гости к муромскому мастеру Алексею ВизаверуБашня с часами, волшебный пень и божья коровка на стене- всё это из бетона. Украшения для сада Алексей Визавер изготавливает несколько лет. Учился всему сам, опытным путем.Алексей Визавер мастер-художник:- Арматура для жесткости, потому что бетон очень увесистый материал. Вот этот гриб будете где-то килограммов 50 весить. И что бы он не сломался у нас прочным был,арматурой. Сверху сетка, для облегчения можно запихнуть сюда бумагу любую, любой материал. Я вот пенопласт.Будущая садовая скульптура лепится уже поверх каркаса. Раствор Алексей делает в пропорции один к двум. Ведро цемента и два ведра песка, секрет эластичности материала - пара капель моющего средства. Из такого раствора можно сделать и декоративный камень. Для этого много инструментов не нужно, делится мастер, главное - полет фантазии.Алексей Визавер мастер-художник:- При высыхании уже смотришь, где еще нанести по объемнее было , вот как божья коровка, она же потолще у нас.Если сразу же нанести он у нас упадет, приходится поэтапно по немного наносить.После полного высыхания арт-бетон обязательно грунтуют и красят. Благодаря этому конструкция простоит намного дольше и будет радовать даже зимой. У Александра скульптуры не только украшение сада, они функциональные. Например, под этим пнем скрывается колодец.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести Владимир.