Чтобы проход через территорию вуза был по закону. Жителям улицы Университетской, которым закрыли единственный тротуар, предложили установить сервитут. История с забором раздора началась в

Чтобы проход через территорию вуза был по закону. Жителям улицы Университетской, которым закрыли единственный тротуар, предложили установить сервитут. История с забором раздора началась в марте этого года, когда в соответствии с антитеррористическими требованиями огородили общежития Владимирского госуниверситета. За железными столбами осталась асфальтированная дорожка, которую жильцы домов делали за свой счет. Сотрудники вуза не могли оставить