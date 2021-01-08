Самые яркие кадры первой недели нового года. Как встретили 2021-ый жители региона? Какие ролики обсуждают в сети?

Самые яркие кадры первой недели нового года. Как встретили 2021-ый жители региона? Какие ролики обсуждают в сети?Все дороги ведут в сеть. Специально для вас - самые яркие фото и видео рубежа 20-21 годов. Новогодняя хроника от интернет-пользователей. И в ней - немало интересного.Конечно же, 21-ый ждали, как никакой другой. Вот, ёлочные шарики - в масках, а вот - “спасибо врачам” - надпись под окнами владимирского ковидного госпиталя.Люди в белых халатах - главные герои и ролика «Весь 2020-ый в одном видео». Его также пересматривают владимирские пользователи.Конечно же, на 21-ый - большие надежды. А потому уже 1-ого владимирцы поздравляли друг друга с «чистым листом» и смотрели вот эти эпичные кадры.Хотя пользователи обсуждают странное фото из салона одного из владимирских автобусов. На табло - 31 декабря. И время - 24.18. Новый год не наступил? Кстати, лидеры сетевого рейтинга - фейерверки. Большие и малые. Душа просит праздника. Вот салюты во Владимире, вот в Коврове, на Чернышевского, а вот в Доброграде. А вот один из пользователей приехал на новогодние каникулы в город на Оке. И грустно заметил: «А муромская ёлка-то лучше».Конечно же, говорят о происшествиях и проблемах. В первые дни нового года горели и собинские «коридоры» и мстёрские ряды.А в Коврове пользователи делились фото и видео пожара в одном из домов на улице Космодемьянской. Горела пятиэтажка. Вот пламенем объяты постройки в посёлке Мелехово. Заброшенные. Здесь, в Мелехове машина протаранила забор жилого дома. А вот вечная тема - мусор. Фото с ковровских улиц Ранжева и Кирова. Вопрос пользователей - «вывозить собираются»?И вновь – вода. Вот такая жижа - на Жилучастке в Гусь-Хрустальном.А вот - беленькая пошла. Это уже улица Горького, Владимир.В рейтинге проблем особняком - и транспортная. Следующее фото - из «Подслушано во Владимире» .3 января один из пользователей пожаловался: невозможно уехать из Доброго в центр. Что происходит с транспортом?А это ковровские снимки. Один из местных жителей несколько лет снимал ямы возле ТЦ «Треугольник». И вот, пошло третье десятилетие 21 века. Новый снимок от 1 января. И – цитата: «Уф. Ямы на месте. Стабильность, однако».Кстати, судя по всему, именно 3 января владимирцы отпраздновали День прощания с салатами. Пообещав, в следующий раз готовить меньше. Мемы - «Там ещё крабовый остался» - по-прежнему популярны. Кстати, чуть ранее, закупая продукты к новогоднему столу, владимирцы благодарили и продавцов. За терпение.Улыбку вызывает и следующее объявление. Услуги собаки-доставщика из посёлка Вяткино. Пёс спешит на помощь с рассолом. Разве что цены кусаются…Кстати, калории в Новый год считать как-то не принято. Кто-то обещает уйти в ЗОЖ сразу после каникул, а кто-то уже 1-го, нет, 2 января.Как вы проводите праздники? Это пример ковровчан. Они - с начала года с клюшками на льду.А это - Гусь-Хрустальный. Зимние забавы на так называемых Лисьих горках. И по традиции- немного природных кадров. Храм Покрова на Нерли с высоты зимой.Бобровая хатка внушительного метража - из группы «Природа Владимирской области». Потрясающий Берендеев лес - от пользователя Игоря Федотова в той же группе. А вот, ледяной пуп земли владимирской. Так пользователи назвали водонапорную башню в Лемешках. Замечая, так создаются достопримечательности.Кстати, самым музыкальным пабликом за первую неделю нового года стал судогодский. В «Подслушано Судогда»: песни, танцы, записи концертных номеров . Которые могут пересмотреть пользователи. В этой же группе - новогодняя сказка от местного дома народного творчества. Её можно оценить всей семьёй. И здесь же - харизматичный мальчуган на подтанцовке. Сколько энергии и драйва. Заряжаемся вместе!Его пример, доказывает, главное - настроение. Отличного настроения мы желаем и вам, нашим зрителям.И напоминаем, ваших интересных сообщений, фото и видео мы ждём на номер вестийногоWhatsApp8 (904) 252-90-02. «Вести-Владимир» на связи всегда. И в праздники, и в будни.Мария Платанюк