В 2020 году сотрудники Россельхознадзора произвели отбор 745 проб поднадзорной животноводческой продукции.

В ходе реализации Плана пищевого мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, производимой и реализуемой на территории области, в 2020 году сотрудники Россельхознадзора произвели отбор 745 проб поднадзорной животноводческой продукции (говядина, свинина, мясо птицы, яйцо, молоко и молочные продукты и др.). По результатам исследований обнаружено, что 124 пробы (16,64%) не соответствовали установленным требованиям безопасности.С целью предотвращения попадания на стол потребителя потенциально небезопасной продукции выдано 40 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии, 31 декларация отозвана.