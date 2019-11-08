Сборная России по хоккею с шайбой не смогла справиться с ровесниками из юниорской лиги Онтарио в рамках молодежной суперсерии. Команда Валерия Брагина уступила канадским хоккеистам со счетом 1:4, потерпев второе поражение подряд.

Сборная России по хоккею с шайбой не смогла справиться с ровесниками из юниорской лиги Онтарио в рамках молодежной суперсерии. Команда Валерия Брагина уступила канадским хоккеистам со счетом 1:4, потерпев второе поражение подряд.В составе победителей отличились Тай Делландреа (6-я минута), Коул Перфетти (9-я), Коннор Макмайкл (27-я) и Эйкил Томас (57-я). У россиян единственная шайба оказалась на счету Ильи Круглова (60-я).Ранее сборная России обменялась победами с командой Главной юниорской лиги Квебека – 4:3, 3:4 ОТ. Следующую встречу россияне снова проведут против ребят из юниорской лиги Онтарио. Матч между ними пройдет 12 ноября.